Одним з найгостріших є питання про обмеження прав громадян України.
Дивися повний текст Тонкощі особливого режиму: як воєнний стан може змінити життя українців.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 16:54
Тонкощі особливого режиму: як воєнний стан може змінити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тонкощі особливого режиму: як воєнний стан може змінити життя українців.
Додано: Чет 29 лис, 2018 07:16
Наоборот! В случае войны ВСЕ деньги должны быть только наличные и зелёные.
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