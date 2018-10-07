|
|
Роботодавці починають інвестувати у привабливість...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лис, 2018 17:15
Пропонуємо до обговорення:
В Україні з'явилася тенденція, коли роботодавці інвестують у привабливість робітничих професій.
Дивися повний текст Роботодавці починають інвестувати у привабливість робітничих професій - Гриневич
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85854
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 28 лис, 2018 17:15
к врагам ездит на своем авто?
-
yurii_kruhlov
-
-
- Повідомлень: 13
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лис, 2018 17:41
World Skills Russia 2018?
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 1948
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 428 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор