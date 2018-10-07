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Роботодавці починають
інвестувати у привабливість...

Роботодавці починають інвестувати у привабливість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:15

Роботодавці починають інвестувати у привабливість...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з'явилася тенденція, коли роботодавці інвестують у привабливість робітничих професій.

Дивися повний текст Роботодавці починають інвестувати у привабливість робітничих професій - Гриневич.
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