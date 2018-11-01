Про це він заявив в ході візиту в Чернігівську область.
Дивися повний текст Порошенко розпорядився у разі наземної агресії РФ відразу підвищити зарплату військовим.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 17:22
Порошенко розпорядився у разі наземної агресії РФ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко розпорядився у разі наземної агресії РФ відразу підвищити зарплату військовим.
Додано: Сер 28 лис, 2018 17:22
в случае наземной агрессии Российской Федерации (РФ) против Украины вопрос зарплат может отойти на второй план... На общем фоне это будут мелочи.
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