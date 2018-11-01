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Порошенко розпорядився у
разі наземної агресії РФ...

Порошенко розпорядився у разі наземної агресії РФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:22

Порошенко розпорядився у разі наземної агресії РФ...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив в ході візиту в Чернігівську область.

Дивися повний текст Порошенко розпорядився у разі наземної агресії РФ відразу підвищити зарплату військовим.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:22

в случае наземной агрессии Российской Федерации (РФ) против Украины вопрос зарплат может отойти на второй план... На общем фоне это будут мелочи.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:31

Ш?патріотів більше нема?
sena_2008atp
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