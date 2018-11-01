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Родинам полонених моряків запропонували виплатити по 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лис, 2018 17:33
Пропонуємо до обговорення:
Про це вона сьогодні сказала журналістам після засідання уряду.
Дивися повний текст Родинам полонених моряків запропонували виплатити по 100 тис. грн
.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 17:34
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