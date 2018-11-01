Про це вона сьогодні сказала журналістам після засідання уряду.
Дивися повний текст Родинам полонених моряків запропонували виплатити по 100 тис. грн.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 17:33
Родинам полонених моряків запропонували виплатити по 100...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Родинам полонених моряків запропонували виплатити по 100 тис. грн.
Додано: Сер 28 лис, 2018 19:34
Що означає "предложила".Якщо прийняли таке рішення скажіть,а не будьте шл ондрами.
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