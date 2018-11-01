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Родинам полонених моряків
запропонували виплатити по 100...

Родинам полонених моряків запропонували виплатити по 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:33

Родинам полонених моряків запропонували виплатити по 100...

Пропонуємо до обговорення:
Про це вона сьогодні сказала журналістам після засідання уряду.

Дивися повний текст Родинам полонених моряків запропонували виплатити по 100 тис. грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:34

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yurii_kruhlov
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:34

Що означає "предложила".Якщо прийняли таке рішення скажіть,а не будьте шл ондрами.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 09:57

Re: Родинам полонених моряків запропонували виплатити по 100

Чтобы родители потратили эти деньги поехав к детям в Керчь. А может лучше сделать все, чтобы быстрее их вернуть.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:56

Re: Родинам полонених моряків запропонували виплатити по 100

Министерство обороны уже приняло решение о выплате семьям по 50 тыс. грн, также с МинВОТ мы дорабатываем процедуру для выплаты им по 100 тыс. грн", – написала Геращенко.
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