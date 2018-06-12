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Купити квартиру в Україні:
коли найбільш вигідно

Купити квартиру в Україні: коли найбільш вигідно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:46

Купити квартиру в Україні: коли найбільш вигідно

Пропонуємо до обговорення:
В Україні найкращий період для купівлі нерухомості - літо.

Дивися повний текст Купити квартиру в Україні: коли найбільш вигідно.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:46

Учитывая события последних дней. Выгоднее недвижимость сейчас в Украине не покупать!
Chinagb_Ru
 
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