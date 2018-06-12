В Україні найкращий період для купівлі нерухомості - літо.
Дивися повний текст Купити квартиру в Україні: коли найбільш вигідно.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 17:46
Купити квартиру в Україні: коли найбільш вигідно
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Дивися повний текст Купити квартиру в Україні: коли найбільш вигідно.
Додано: Сер 28 лис, 2018 17:46
Учитывая события последних дней. Выгоднее недвижимость сейчас в Украине не покупать!
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