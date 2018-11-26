RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
День фінансів, 28 листопада:
тиск на курс, тимчасове...

День фінансів, 28 листопада: тиск на курс, тимчасове...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:20

День фінансів, 28 листопада: тиск на курс, тимчасове...

Пропонуємо до обговорення:
Чому лихоманить гривню: версія НБУ і банкірів.

Дивися повний текст День фінансів, 28 листопада: тиск на курс, тимчасове розмитнення \"єврономерів\", зростання ставок за депозитами.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85855
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Concorde Capital спрогнозував курс гривні на кінець 2018
R2 » Вів 27 лис, 2018 15:07
2 171
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2018 22:40
Ratatui
Як може вплинути на курс воєнний стан
R2 » Пон 26 лис, 2018 14:14
8 767
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2018 12:54
Molchyn
Воєнний стан в Україні введено з 26 листопада - Турчинов
R2 » Вів 27 лис, 2018 11:21
0 90
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2018 11:21
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.