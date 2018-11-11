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Харків отримав дефіцитний
бюджет на 2019 рік

Харків отримав дефіцитний бюджет на 2019 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:32

Харків отримав дефіцитний бюджет на 2019 рік

Пропонуємо до обговорення:
Харківська міська рада сьогодні, 28 листопада, на черговій сесії затвердила бюджет міста Харкова на 2019 рік.

Дивися повний текст Харків отримав дефіцитний бюджет на 2019 рік.
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