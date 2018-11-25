RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З початку дії програми "теплих
кредитів" її учасникам...

З початку дії програми "теплих кредитів" її учасникам...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:41

З початку дії програми "теплих кредитів" її учасникам...

Пропонуємо до обговорення:
З початку дії Урядової програми енергозбереження "теплі кредити", яка була введена в 2014 році, Держенергоефективності відшкодувало 2,3 мрлд грн.

Дивися повний текст З початку дії програми \"теплих кредитів\" її учасникам відшкодували 2,3 мільярда.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85856
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З початку дії програми "теплих кредитів" її учасникам...
R2 » Сер 28 лис, 2018 21:41
0 10
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лис, 2018 21:41
R2
Розмитнено перше авто на "єврономерах" за новими... 1, 2
R2 » Вів 27 лис, 2018 17:47
13 939
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лис, 2018 21:14
somilitark
Кількість абонентів мобільного зв'язку з початку року... 1, 2
R2 » Нед 25 лис, 2018 12:57
18 907
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лис, 2018 12:57
27661

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10558)
28.11.2018 23:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.