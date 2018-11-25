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З початку дії програми "теплих кредитів" її учасникам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лис, 2018 21:41
Пропонуємо до обговорення:
З початку дії Урядової програми енергозбереження "теплі кредити", яка була введена в 2014 році, Держенергоефективності відшкодувало 2,3 мрлд грн.
Дивися повний текст З початку дії програми \"теплих кредитів\" її учасникам відшкодували 2,3 мільярда
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