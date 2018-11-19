За словами учасників наради, вся робота ведеться з випередженням графіка - без збоїв і за чітким планом.
Дивися повний текст Перший автоматичний перерахунок пенсії відбудеться 1 березня.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 07:35
Перший автоматичний перерахунок пенсії відбудеться 1 березня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перший автоматичний перерахунок пенсії відбудеться 1 березня.
Додано: Чет 29 лис, 2018 07:35
В декабре поднять пенсионерам на 62 гривни, о да, государство заботится о пенсионерах)
Додано: Чет 29 лис, 2018 08:43
Re: Перший автоматичний перерахунок пенсії відбудеться 1 бер
та да -- надо поднять на 62 000, каждому
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