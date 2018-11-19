За словами учасників наради, вся робота ведеться з випередженням графіка - без збоїв і за чітким планом.
Дивися повний текст Перший автоматичний перерахунок пенсії відбудеться 1 березня.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 07:35
Перший автоматичний перерахунок пенсії відбудеться 1 березня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перший автоматичний перерахунок пенсії відбудеться 1 березня.
Додано: Чет 29 лис, 2018 07:35
В декабре поднять пенсионерам на 62 гривни, о да, государство заботится о пенсионерах)
Додано: Чет 29 лис, 2018 08:43
Re: Перший автоматичний перерахунок пенсії відбудеться 1 бер
та да -- надо поднять на 62 000, каждому
Додано: Чет 29 лис, 2018 11:32
Бекас, просто хотелось бы провести эксперимент - чтобы какой-нибудь из "толстых котов"-депутатов прожил хотя-бы пол года на медианную укр. пенсию. Получится - значит жить можно, сдохнет - значит надо повысить до нужного уровня. А чтобы не мухлевал - онлайн трансляцию и постоянные взвешивания (чтобы в туалете не хомячил).
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:07
Re: Перший автоматичний перерахунок пенсії відбудеться 1 бер
я все понимаю ,что мало и т.д. --но откуда взять больше?
в украине пенсионеров и льготников больше,чем работающих.
Додано: Чет 29 лис, 2018 13:30
Бекас, так не ВП вводить надо, а устранять беззаконие - чтобы было выгодно и не страшно (что придут СБУ/активисты/евробл***) и перекроют твоему бизнесу кислород. Если строишь завод - предусмотреть налоговые льготы на несколько лет. Заняться наконец экономикой.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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