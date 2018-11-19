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Перший автоматичний перерахунок
пенсії відбудеться 1 березня

Перший автоматичний перерахунок пенсії відбудеться 1 березня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 07:35

Перший автоматичний перерахунок пенсії відбудеться 1 березня

Пропонуємо до обговорення:
За словами учасників наради, вся робота ведеться з випередженням графіка - без збоїв і за чітким планом.

Дивися повний текст Перший автоматичний перерахунок пенсії відбудеться 1 березня.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 07:35

В декабре поднять пенсионерам на 62 гривни, о да, государство заботится о пенсионерах)
svat777svat
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 08:43

Re: Перший автоматичний перерахунок пенсії відбудеться 1 бер

та да -- надо поднять на 62 000, каждому
Бекас
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:32

Бекас, просто хотелось бы провести эксперимент - чтобы какой-нибудь из "толстых котов"-депутатов прожил хотя-бы пол года на медианную укр. пенсию. Получится - значит жить можно, сдохнет - значит надо повысить до нужного уровня. А чтобы не мухлевал - онлайн трансляцию и постоянные взвешивания (чтобы в туалете не хомячил).
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:07

Re: Перший автоматичний перерахунок пенсії відбудеться 1 бер

я все понимаю ,что мало и т.д. --но откуда взять больше?
в украине пенсионеров и льготников больше,чем работающих.
Бекас
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:30

Бекас, так не ВП вводить надо, а устранять беззаконие - чтобы было выгодно и не страшно (что придут СБУ/активисты/евробл***) и перекроют твоему бизнесу кислород. Если строишь завод - предусмотреть налоговые льготы на несколько лет. Заняться наконец экономикой.
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RomanTik
 
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