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В Америці запрацював стартап з доставки продуктів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 лис, 2018 08:59
Пропонуємо до обговорення:
На початку осені в штаті Каліфорнія (США) був запущений проект AutoX з доставки продуктів харчування безпілотними автомобілями.
Дивися повний текст В Америці запрацював стартап з доставки продуктів безпілотними авто
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