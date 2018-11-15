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Експерти пояснили, чого
чекати від цін на квартири

Експерти пояснили, чого чекати від цін на квартири
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 09:29

Експерти пояснили, чого чекати від цін на квартири

Пропонуємо до обговорення:
Забезпеченість житлом в нашій країні - одна з найнижчих в Європі.

Дивися повний текст Експерти пояснили, чого чекати від цін на квартири.
R2
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