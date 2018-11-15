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Експерти пояснили, чого
чекати від цін на квартири

Експерти пояснили, чого чекати від цін на квартири
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 09:29

Експерти пояснили, чого чекати від цін на квартири

Пропонуємо до обговорення:
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R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:42

Заказна стаття.
Вартість будівництва 1кв. м новобудови без ремонту в 5 разів дорожча ніж вартість будівництва 1кв.м приватного будинку? При тому, що багатоповерхівка більше виливається бетоном, а це дешевше, ніж все будувати з газобетону чи каркасу.
Як таке може бути, що вартість матеріалів для будинку з утепленням та земельної ділянки на відстанні 5-ти км від Києва приблизно рівна 50кв. м квартири в будинку з таких же матеріалів на відстанні 20км від Києва?
Я зараз будую дім на 100-120кв м і він мені стає в 200-250т грн. + робота + земля + внутрішній ремонт.
І так враховуючи, що робота обійдеться в вартість матеріалів та 2-о поверховий дім займе 1-ну сотку :
250 000(матеріали) + 250 000(робота) + (280 000(земля в 0,1га)/10)=528 000грн за 120 кв. м, тоб-то 4 400 грн за 1 кв. м
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:56

Re: Експерти пояснили, чого чекати від цін на квартири

  jeugen написав:При тому, що багатоповерхівка більше виливається бетоном, а це дешевше, ніж все будувати з газобетону чи каркасу.

Ви в цьому впевнені? Думаю якраз навпаки. Але з газобетону навіть малоповерхівку не збудуєш.
  jeugen написав:250 000(матеріали) + 250 000(робота) + (280 000(земля в 0,1га)/10)=528 000грн за 120 кв. м, тоб-то 4 400 грн за 1 кв. м

Тут ви ділите на сумарну площу вашого будинку. У випадку багатоповерхівки, продається тільки площа самих квартир, що менша загальної на 30-40%
Ви не враховуєте вартість побудування комунікацій та їх підключення.
Витрати на отримання земельної ділянки в місті можуть бути вищі на два порядки.
Faceless
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