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Дивися повний текст Експерти пояснили, чого чекати від цін на квартири.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 09:29
Експерти пояснили, чого чекати від цін на квартири
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти пояснили, чого чекати від цін на квартири.
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:42
Заказна стаття.
Вартість будівництва 1кв. м новобудови без ремонту в 5 разів дорожча ніж вартість будівництва 1кв.м приватного будинку? При тому, що багатоповерхівка більше виливається бетоном, а це дешевше, ніж все будувати з газобетону чи каркасу.
Як таке може бути, що вартість матеріалів для будинку з утепленням та земельної ділянки на відстанні 5-ти км від Києва приблизно рівна 50кв. м квартири в будинку з таких же матеріалів на відстанні 20км від Києва?
Я зараз будую дім на 100-120кв м і він мені стає в 200-250т грн. + робота + земля + внутрішній ремонт.
І так враховуючи, що робота обійдеться в вартість матеріалів та 2-о поверховий дім займе 1-ну сотку :
250 000(матеріали) + 250 000(робота) + (280 000(земля в 0,1га)/10)=528 000грн за 120 кв. м, тоб-то 4 400 грн за 1 кв. м
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:56
Re: Експерти пояснили, чого чекати від цін на квартири
Ви в цьому впевнені? Думаю якраз навпаки. Але з газобетону навіть малоповерхівку не збудуєш.
Тут ви ділите на сумарну площу вашого будинку. У випадку багатоповерхівки, продається тільки площа самих квартир, що менша загальної на 30-40%
Ви не враховуєте вартість побудування комунікацій та їх підключення.
Витрати на отримання земельної ділянки в місті можуть бути вищі на два порядки.
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:31
Re: Експерти пояснили, чого чекати від цін на квартири
Так, я в цьому впевнений. Якщо будете звертати увагу на новобудову 5-ти, 6-ти поверхів - вона повністтю викладається з газобетону.
Тут я ділю внутрішню площу будинку, півметрові стіни не враховуються. Комунікації дійсно не порахував. Тепер додамо 50 000грн за комунікації(світло+вода) і отриимуємо 4 400 + (50 000 / 120) = 5 000грн
По-перше - в статті вказано 13 000грн/кв.м + вартість землі;
По-друге - при будівництві 20-ти поверхівок - вплив вартості землі стає зовсім незначним.
Додам ще, що я не врахував прибуток підрядника. Може ці "копійки" заповнять прогалину в 8 000грн?
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