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Дивися повний текст Експерти пояснили, чого чекати від цін на квартири.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 09:29
Експерти пояснили, чого чекати від цін на квартири
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти пояснили, чого чекати від цін на квартири.
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:42
Заказна стаття.
Вартість будівництва 1кв. м новобудови без ремонту в 5 разів дорожча ніж вартість будівництва 1кв.м приватного будинку? При тому, що багатоповерхівка більше виливається бетоном, а це дешевше, ніж все будувати з газобетону чи каркасу.
Як таке може бути, що вартість матеріалів для будинку з утепленням та земельної ділянки на відстанні 5-ти км від Києва приблизно рівна 50кв. м квартири в будинку з таких же матеріалів на відстанні 20км від Києва?
Я зараз будую дім на 100-120кв м і він мені стає в 200-250т грн. + робота + земля + внутрішній ремонт.
І так враховуючи, що робота обійдеться в вартість матеріалів та 2-о поверховий дім займе 1-ну сотку :
250 000(матеріали) + 250 000(робота) + (280 000(земля в 0,1га)/10)=528 000грн за 120 кв. м, тоб-то 4 400 грн за 1 кв. м
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:56
Re: Експерти пояснили, чого чекати від цін на квартири
Ви в цьому впевнені? Думаю якраз навпаки. Але з газобетону навіть малоповерхівку не збудуєш.
Тут ви ділите на сумарну площу вашого будинку. У випадку багатоповерхівки, продається тільки площа самих квартир, що менша загальної на 30-40%
Ви не враховуєте вартість побудування комунікацій та їх підключення.
Витрати на отримання земельної ділянки в місті можуть бути вищі на два порядки.
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:31
Re: Експерти пояснили, чого чекати від цін на квартири
Так, я в цьому впевнений. Якщо будете звертати увагу на новобудову 5-ти, 6-ти поверхів - вона повністтю викладається з газобетону.
Тут я ділю внутрішню площу будинку, півметрові стіни не враховуються. Комунікації дійсно не порахував. Тепер додамо 50 000грн за комунікації(світло+вода) і отриимуємо 4 400 + (50 000 / 120) = 5 000грн
По-перше - в статті вказано 13 000грн/кв.м + вартість землі;
По-друге - при будівництві 20-ти поверхівок - вплив вартості землі стає зовсім незначним.
Додам ще, що я не врахував прибуток підрядника. Може ці "копійки" заповнять прогалину в 8 000грн?
Додано: Чет 29 лис, 2018 16:16
Re: Експерти пояснили, чого чекати від цін на квартири
По-перше, стаття про київські новобудови, тут 5-6 мабуть ніхто не будує.
По-друге, хоч я й не фахівець в цій галузі, але сумніваюся в 5-6 поверхівці можна несучі стіни зробити з газобетону.
Мова не про стіни. У багатоповерхівці не продаси місця загального користування, сходи, ліфтові, техповерх, підвал, та ін. А в приватному будинку то все рахується брутто. Тому некоректно порівнювати собівартість метра у багатоповерхівці та приватному будинку, не враховуючи цей нюанс.
Щодо комунікацій. Одна справа - скважина для води, септик для каналізації, світло - якщо воно вже підведене до ділянки і достатньої потужності. Інше - протягнути гілку від магістрального водопроводу (інколи на сотні метрів), підключити, протягнути каналізацію до колектора, подубувати трансформаторну підстанцію, підключити, те саме з централізованим опаленням (якщо воно є).
З приватним будинком теж може бути не все так просто, в залежності від наявності комунікацій. Якщо необхідно підвести газ, нормальну потужність електромережі, а не 3 кВт - вам тільки ці підключення легко можуть вийти у еквівалент всього вашого кошторису на будівництво.
Це оцінка Мінрегіонбуду. Варто зауважити, що це не забудовник, і його цифри до реальності наближені десь так само, як і цифри Держстату.
То тільки здається. Також значна частка (за деякими оцінками до третини) - то витрати на узгодження підключень до комунікацій.
Враховуючи середній строк проекту будівницва (а це більше ніж тривалість власне самого будівництва, гроші треба вкладати ще задовго до того, як на ділянці поставлять паркан) та очікувану нормальну дохідність, це, між іншим, небагато
Додано: Чет 29 лис, 2018 17:37
Re: Експерти пояснили, чого чекати від цін на квартири
Ого, бомбер дорос до того, что его газеты цитируют.
Если кто не в курсе, если я не ошибаюсь, бомбер был "зачат" на страницах форума Финансюэй лет эдак 5 назад.
По спору выше - газобетон - ограждающий материал, даже в 5-6 этажках его использовать как несущий - нельзя. Стоимость газобетона ниже чем железобетона, который используется для монолитно-каркасного строительства.
Кроме того, возведение частного дома на дачном участке западянами, которые тут-же и живут и строительной компанией с огромным штатом, техникой и пр. - это 2 большие разницы как с точки зрения бухгалтерии (налоги, зарплаты+отчисления в ПФУ+налоги, амортизация основных фондов, накладные расходы, плановые накопления и пр.) так и с точки зрения просто затрат на строительство высоток - МОПы, лифты, благоустройство, землеотводы, разрешения, проверки, приемка, откаты, проектно-сметная документация (частные дома зачастую строятся без проекта, не говоря уж о смете). Кроме того, высотку строит не 6 селян, решивших, что они строители, а штат ИТР, масса специалистов с допусками, башенные краны стоят не 5 гривен.
Вопчем, между курятником на дачном участке и киевской многоэтажкой таки есть разница.
Хотя вариантов, когда стоимость 1 кв м в частном доме в тысячи раз превосходит стоимсть метра в многоквартирном доме масса, за примерами - в Конча-Заспу, Козин, Безрадычи и Межигорье.
Додано: Чет 29 лис, 2018 18:01
Re: Експерти пояснили, чого чекати від цін на квартири
С 19.08.2014
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