Експерти пояснили, чого чекати від цін на квартири

Додано: Чет 29 лис, 2018 16:16

jeugen написав: Так, я в цьому впевнений. Якщо будете звертати увагу на новобудову 5-ти, 6-ти поверхів - вона повністтю викладається з газобетону. Так, я в цьому впевнений. Якщо будете звертати увагу на новобудову 5-ти, 6-ти поверхів - вона повністтю викладається з газобетону.

jeugen написав: Тут я ділю внутрішню площу будинку, півметрові стіни не враховуються. Комунікації дійсно не порахував. Тепер додамо 50 000грн за комунікації(світло+вода) і отриимуємо 4 400 + (50 000 / 120) = 5 000грн Тут я ділю внутрішню площу будинку, півметрові стіни не враховуються. Комунікації дійсно не порахував. Тепер додамо 50 000грн за комунікації(світло+вода) і отриимуємо 4 400 + (50 000 / 120) = 5 000грн

jeugen написав: По-перше - в статті вказано 13 000грн/кв.м + вартість землі; По-перше - в статті вказано 13 000грн/кв.м + вартість землі;

jeugen написав: По-друге - при будівництві 20-ти поверхівок - вплив вартості землі стає зовсім незначним. По-друге - при будівництві 20-ти поверхівок - вплив вартості землі стає зовсім незначним.

jeugen написав: Додам ще, що я не врахував прибуток підрядника. Може ці "копійки" заповнять прогалину в 8 000грн? Додам ще, що я не врахував прибуток підрядника. Може ці "копійки" заповнять прогалину в 8 000грн?

По-перше, стаття про київські новобудови, тут 5-6 мабуть ніхто не будує.По-друге, хоч я й не фахівець в цій галузі, але сумніваюся в 5-6 поверхівці можна несучі стіни зробити з газобетону.Мова не про стіни. У багатоповерхівці не продаси місця загального користування, сходи, ліфтові, техповерх, підвал, та ін. А в приватному будинку то все рахується брутто. Тому некоректно порівнювати собівартість метра у багатоповерхівці та приватному будинку, не враховуючи цей нюанс.Щодо комунікацій. Одна справа - скважина для води, септик для каналізації, світло - якщо воно вже підведене до ділянки і достатньої потужності. Інше - протягнути гілку від магістрального водопроводу (інколи на сотні метрів), підключити, протягнути каналізацію до колектора, подубувати трансформаторну підстанцію, підключити, те саме з централізованим опаленням (якщо воно є).З приватним будинком теж може бути не все так просто, в залежності від наявності комунікацій. Якщо необхідно підвести газ, нормальну потужність електромережі, а не 3 кВт - вам тільки ці підключення легко можуть вийти у еквівалент всього вашого кошторису на будівництво.Це оцінка Мінрегіонбуду. Варто зауважити, що це не забудовник, і його цифри до реальності наближені десь так само, як і цифри Держстату.То тільки здається. Також значна частка (за деякими оцінками до третини) - то витрати на узгодження підключень до комунікацій.Враховуючи середній строк проекту будівницва (а це більше ніж тривалість власне самого будівництва, гроші треба вкладати ще задовго до того, як на ділянці поставлять паркан) та очікувану нормальну дохідність, це, між іншим, небагато