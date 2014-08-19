Експерти пояснили, чого чекати від цін на квартири

Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:06

rjkz написав: По спору выше - газобетон - ограждающий материал, даже в 5-6 этажках его использовать как несущий - нельзя. Стоимость газобетона ниже чем железобетона, который используется для монолитно-каркасного строительства. По спору выше - газобетон - ограждающий материал, даже в 5-6 этажках его использовать как несущий - нельзя. Стоимость газобетона ниже чем железобетона, который используется для монолитно-каркасного строительства.

rjkz написав: Кроме того, возведение частного дома на дачном участке западянами, которые тут-же и живут и строительной компанией с огромным штатом, техникой и пр. - это 2 большие разницы как с точки зрения бухгалтерии (налоги, зарплаты+отчисления в ПФУ+налоги, амортизация основных фондов, накладные расходы, плановые накопления и пр.) так и с точки зрения просто затрат на строительство высоток - МОПы, лифты, благоустройство, землеотводы, разрешения, проверки, приемка, откаты, проектно-сметная документация (частные дома зачастую строятся без проекта, не говоря уж о смете). Кроме того, высотку строит не 6 селян, решивших, что они строители, а штат ИТР, масса специалистов с допусками, башенные краны стоят не 5 гривен. Кроме того, возведение частного дома на дачном участке западянами, которые тут-же и живут и строительной компанией с огромным штатом, техникой и пр. - это 2 большие разницы как с точки зрения бухгалтерии (налоги, зарплаты+отчисления в ПФУ+налоги, амортизация основных фондов, накладные расходы, плановые накопления и пр.) так и с точки зрения просто затрат на строительство высоток - МОПы, лифты, благоустройство, землеотводы, разрешения, проверки, приемка, откаты, проектно-сметная документация (частные дома зачастую строятся без проекта, не говоря уж о смете). Кроме того, высотку строит не 6 селян, решивших, что они строители, а штат ИТР, масса специалистов с допусками, башенные краны стоят не 5 гривен.

Колеги, можливо, але у мене 1м глубини фундаменду обійшовся дешевше 1м стін.Так і кількість кв. м під реалізацію зовсім різна. А що до техніки та проектів - то будівельні компанії можуть декілька районів/кварталів побудувати по 1-ному проекту та 1-ними і тими ж кранами з одними і тими ж "відрами". І я ж не лопатою бітон мішав і газобетонні плити не власними руками піднімав, та й окопи не копав - на все наймав техніку. А 6 селян на 120кв. м. чи 30 навчених селян на 1 200кв. м. - різниці немає.Та й мені вже пофіг. Додатково, аби порівняти кошторис, дивився вартість приватних будинків від будівельних компаній без внутрішнього оздоблення - 60 000 долл за 120кв. м. на землі в 5-6 соток? Це що за ціна?Ще згадав про таунхауси(за містом), перевірив ціни - від 30-ти зелених за 90кв. м, на 1 соткі землі і з септиком та без газу.До чого я веду - наші можновладці ЗАЖРАЛИСЯ. Для них прибуток менше 30% відсотків річних просто не цікавий.Зараз я не бачу необхідності в підключенні будинків до центрального опалення і газопостачання адже, дешевше, як майбутніх власників квартир, так і для будівників - розмістити в кожній квартирі по електрокотлу.Що до підведення води - то можна взяти приклад з Софіївської Борщагівки - в кранах квартир вода зі скважини і забудовник цим пишається.Що до підведення електроенергії - трасформатор, провода та стовпи має ставити держава, при переведенні будинків з балансу підприємства на баланс міста. Розумію, що по факту чиновники хитровилюблені і ще й вимагають відкати - але не вважаю, що ці затрати необхідно включати до вартості кв. м - бо в такому випадку ми легалізовуємо корупцію.