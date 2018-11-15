Експерти пояснили, чого чекати від цін на квартири

Додано: Пон 03 гру, 2018 13:58

Faceless

Що до інфраструктури - згоден. Що до затрат на утримання - можу посперечатись (з приводу витрат власного часу - погоджуюсь, а по матеріальним витратам - скоріше не згоден). Витрати по приватному сектору можна, в основному, віднести до приємних витрат. Адже вони робляться на перспективу (ремонт, озеленення участку) і за власним дизайном (в квартирі подвір*я ти під себе не підстроєш, а якщо і підстроєш - то "замахаєшся" відганяти від свого басейну всяких алкашів). А от витрати, які необхідні для підтримки комфорту в будинку (комуналка) - на багато нижчі, ніж в квартирах(в будинках старого типу). Сам з 2009р знімав квартиру. І минулого року за деякі місяці, тільки за опалення було 2 500грн і економ, чи не економ - а сума при цьому не міняється. В приватному будинку - ти сам контролюєш тепло. В період твоєї відсутності, або коли лягаєш спати - зробив тихіше, а увечері топиш нормально. І таким чином опалення виходить до 1500грн. (Ця оцінка приведена з досвіду батьків в минулому році зі старим газовим котлом). У кума ж опалення на дереві. І вартість його в сезон 1 000грн.

Що до віддаленості від Києва - приведу для порівняння розміщення Ворзель - новобудови і Буча (між Гостомелем та Ворзелем) приватний сектор. Так, пішки до асфальту ще треба пройтись, але ті хто купують там квартири - скоріш за все пішки не ходять.