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Експерти пояснили, чого
чекати від цін на квартири

Експерти пояснили, чого чекати від цін на квартири
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  #<12
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:02

  Faceless написав:
jeugen написав:Faceless
Зараз я не бачу необхідності в підключенні будинків до центрального опалення і газопостачання адже, дешевше, як майбутніх власників квартир, так і для будівників - розмістити в кожній квартирі по електрокотлу.
Що до підведення води - то можна взяти приклад з Софіївської Борщагівки - в кранах квартир вода зі скважини і забудовник цим пишається.
Що до підведення електроенергії - трасформатор, провода та стовпи має ставити держава, при переведенні будинків з балансу підприємства на баланс міста. Розумію, що по факту чиновники хитровилюблені і ще й вимагають відкати - але не вважаю, що ці затрати необхідно включати до вартості кв. м - бо в такому випадку ми легалізовуємо корупцію.

Насправді, в глобальному плані не факт, що дешевше,і потужності електромережі потрібні чималі, бойлер порівняно з електрокотлом - дитяча іграшка.
Про Софіївську Борщагівгу - гарний приклад не на вашу користь. Перевантажена інфраструктура, масово незаконне будівництво, незаконні врізки, і вже - регулярні аварії і прориви. І ще не все заселилося й будуть далі. Ось вам зворотня сторона "дешевого" будівництва.
Хто вам сказав, що для новобудови вам трансформатор і мережі має робити держава? Не хочете - не робіть, але і не підключать. Вам треба - самі будуйте і передавайте на баланс *енерго. Та сама історія з приватним будинком. Замало 3кВт на "лампочку Ілліча"? Будь ласка, ставте трансформатор, узгоджуйте проект, інакше - потужностей нема, пишіть хоч в Спортлото.

І знову ж таки, не поріврюйте приватний будинок з багатоповерхівкою. Ні за вартістю ділянки, ні за вартістю підключення до мереж, ні за технологіями й матеріалами, ні за вартістю й кваліфікацією будівників вони неспівставні.



Про обязанности государства по электроснабжению - это сильно. У нас давно все ХХХэнерго - частные лавочки. Платишь - имеешь, не платишь - крути педали. Может быть мы и доживем до того времени, когда поставщики электро и теплоэнергии будут глотки друг другу грызть в борьбе за клиента, но пока - монополия.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 11:02

Faceless В такому випадку - багатоповерхівки на окраїнах міста себе віджили. Нарешті ми в Європі. Де багатоповерхівки, в основному, поближче до центру. А чим далі від центру - тим середня поверховість будинків нижче.
І мене цікавить такий момент - чому люди купують квартиру в 30 км від Києва, замість того, щоб купити в тому ж Васількові, або пригороду Васількова в сторону Києва будинок?
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:52

Re: Експерти пояснили, чого чекати від цін на квартири

  jeugen написав:В такому випадку - багатоповерхівки на окраїнах міста себе віджили. Нарешті ми в Європі. Де багатоповерхівки, в основному, поближче до центру. А чим далі від центру - тим середня поверховість будинків нижче.

Якби б то було так, але, нажаль, навіть у передмісті Києва чим далі тим більше поверховість
  jeugen написав:І мене цікавить такий момент - чому люди купують квартиру в 30 км від Києва, замість того, щоб купити в тому ж Васількові, або пригороду Васількова в сторону Києва будинок?

При всіх інших рівних умовах - утримання приватного будинку суттєво дорожче (у грошовому еквіваленті та/або у витратах часу), ніж квартири. Додати туди ж наявність і доступність інфраструктури: магазини, торгові центри, всілякий сервіс, школи з дитсадками і таке інше.
По-третє - віддаленість і транспортна інфраструктура, якщо вам практично щодня їздити у Київ.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:58

Faceless
Що до інфраструктури - згоден. Що до затрат на утримання - можу посперечатись (з приводу витрат власного часу - погоджуюсь, а по матеріальним витратам - скоріше не згоден). Витрати по приватному сектору можна, в основному, віднести до приємних витрат. Адже вони робляться на перспективу (ремонт, озеленення участку) і за власним дизайном (в квартирі подвір*я ти під себе не підстроєш, а якщо і підстроєш - то "замахаєшся" відганяти від свого басейну всяких алкашів). А от витрати, які необхідні для підтримки комфорту в будинку (комуналка) - на багато нижчі, ніж в квартирах(в будинках старого типу). Сам з 2009р знімав квартиру. І минулого року за деякі місяці, тільки за опалення було 2 500грн і економ, чи не економ - а сума при цьому не міняється. В приватному будинку - ти сам контролюєш тепло. В період твоєї відсутності, або коли лягаєш спати - зробив тихіше, а увечері топиш нормально. І таким чином опалення виходить до 1500грн. (Ця оцінка приведена з досвіду батьків в минулому році зі старим газовим котлом). У кума ж опалення на дереві. І вартість його в сезон 1 000грн.
Що до віддаленості від Києва - приведу для порівняння розміщення Ворзель - новобудови і Буча (між Гостомелем та Ворзелем) приватний сектор. Так, пішки до асфальту ще треба пройтись, але ті хто купують там квартири - скоріш за все пішки не ходять.
jeugen
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