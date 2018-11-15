Експерти пояснили, чого чекати від цін на квартири
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jeugen написав:Faceless Зараз я не бачу необхідності в підключенні будинків до центрального опалення і газопостачання адже, дешевше, як майбутніх власників квартир, так і для будівників - розмістити в кожній квартирі по електрокотлу. Що до підведення води - то можна взяти приклад з Софіївської Борщагівки - в кранах квартир вода зі скважини і забудовник цим пишається. Що до підведення електроенергії - трасформатор, провода та стовпи має ставити держава, при переведенні будинків з балансу підприємства на баланс міста. Розумію, що по факту чиновники хитровилюблені і ще й вимагають відкати - але не вважаю, що ці затрати необхідно включати до вартості кв. м - бо в такому випадку ми легалізовуємо корупцію.
Насправді, в глобальному плані не факт, що дешевше,і потужності електромережі потрібні чималі, бойлер порівняно з електрокотлом - дитяча іграшка. Про Софіївську Борщагівгу - гарний приклад не на вашу користь. Перевантажена інфраструктура, масово незаконне будівництво, незаконні врізки, і вже - регулярні аварії і прориви. І ще не все заселилося й будуть далі. Ось вам зворотня сторона "дешевого" будівництва. Хто вам сказав, що для новобудови вам трансформатор і мережі має робити держава? Не хочете - не робіть, але і не підключать. Вам треба - самі будуйте і передавайте на баланс *енерго. Та сама історія з приватним будинком. Замало 3кВт на "лампочку Ілліча"? Будь ласка, ставте трансформатор, узгоджуйте проект, інакше - потужностей нема, пишіть хоч в Спортлото.
І знову ж таки, не поріврюйте приватний будинок з багатоповерхівкою. Ні за вартістю ділянки, ні за вартістю підключення до мереж, ні за технологіями й матеріалами, ні за вартістю й кваліфікацією будівників вони неспівставні.
Про обязанности государства по электроснабжению - это сильно. У нас давно все ХХХэнерго - частные лавочки. Платишь - имеешь, не платишь - крути педали. Может быть мы и доживем до того времени, когда поставщики электро и теплоэнергии будут глотки друг другу грызть в борьбе за клиента, но пока - монополия.
Faceless В такому випадку - багатоповерхівки на окраїнах міста себе віджили. Нарешті ми в Європі. Де багатоповерхівки, в основному, поближче до центру. А чим далі від центру - тим середня поверховість будинків нижче. І мене цікавить такий момент - чому люди купують квартиру в 30 км від Києва, замість того, щоб купити в тому ж Васількові, або пригороду Васількова в сторону Києва будинок?
jeugen написав:В такому випадку - багатоповерхівки на окраїнах міста себе віджили. Нарешті ми в Європі. Де багатоповерхівки, в основному, поближче до центру. А чим далі від центру - тим середня поверховість будинків нижче.
Якби б то було так, але, нажаль, навіть у передмісті Києва чим далі тим більше поверховість
jeugen написав:І мене цікавить такий момент - чому люди купують квартиру в 30 км від Києва, замість того, щоб купити в тому ж Васількові, або пригороду Васількова в сторону Києва будинок?
При всіх інших рівних умовах - утримання приватного будинку суттєво дорожче (у грошовому еквіваленті та/або у витратах часу), ніж квартири. Додати туди ж наявність і доступність інфраструктури: магазини, торгові центри, всілякий сервіс, школи з дитсадками і таке інше. По-третє - віддаленість і транспортна інфраструктура, якщо вам практично щодня їздити у Київ.
Faceless Що до інфраструктури - згоден. Що до затрат на утримання - можу посперечатись (з приводу витрат власного часу - погоджуюсь, а по матеріальним витратам - скоріше не згоден). Витрати по приватному сектору можна, в основному, віднести до приємних витрат. Адже вони робляться на перспективу (ремонт, озеленення участку) і за власним дизайном (в квартирі подвір*я ти під себе не підстроєш, а якщо і підстроєш - то "замахаєшся" відганяти від свого басейну всяких алкашів). А от витрати, які необхідні для підтримки комфорту в будинку (комуналка) - на багато нижчі, ніж в квартирах(в будинках старого типу). Сам з 2009р знімав квартиру. І минулого року за деякі місяці, тільки за опалення було 2 500грн і економ, чи не економ - а сума при цьому не міняється. В приватному будинку - ти сам контролюєш тепло. В період твоєї відсутності, або коли лягаєш спати - зробив тихіше, а увечері топиш нормально. І таким чином опалення виходить до 1500грн. (Ця оцінка приведена з досвіду батьків в минулому році зі старим газовим котлом). У кума ж опалення на дереві. І вартість його в сезон 1 000грн. Що до віддаленості від Києва - приведу для порівняння розміщення Ворзель - новобудови і Буча (між Гостомелем та Ворзелем) приватний сектор. Так, пішки до асфальту ще треба пройтись, але ті хто купують там квартири - скоріш за все пішки не ходять.
jeugen написав:Що до затрат на утримання - можу посперечатись (з приводу витрат власного часу - погоджуюсь, а по матеріальним витратам - скоріше не згоден).
По-перше, я написав "або". Тобто, можна функціх двірника/садівника/ремонтника і все таке інше виконувати власноруч, або винаймати для цього людину/компанію. Це тисяча всіляких дрібниць, що постають з дня на день, і про які, живучи у квартирі, ви навіть не замислюєтесь. А у приватному будинку ця рутина вже за кілька місяців трохи розбавить радість і почне дошкуляти. Хоча, звичайно, можна все перекласти на персонал, але, як я вже писав, це недешево.
jeugen написав:Витрати по приватному сектору можна, в основному, віднести до приємних витрат. Адже вони робляться на перспективу (ремонт, озеленення участку) і за власним дизайном
Я писав про витрати утримання, а не капіталовкладення в дизайн та озеленення.
jeugen написав:А от витрати, які необхідні для підтримки комфорту в будинку (комуналка) - на багато нижчі, ніж в квартирах(в будинках старого типу). Сам з 2009р знімав квартиру. І минулого року за деякі місяці, тільки за опалення було 2 500грн і економ, чи не економ - а сума при цьому не міняється. В приватному будинку - ти сам контролюєш тепло.
Вище мова була про новобуди. Зараз практично всі - з індивідуальними лічильниками, або взагалі з індивідуальним опаленням (у передмісті) і достатьно утеплені. При цьому обігріти квартиру дешевше, ніж приватний будинок аналогічной КОРИСНОЇ площі. Чого виділив це слово - при однаковій корисній площі загальна площа будинку завжди суттєво більша за площу квартири.
jeugen написав:Що до віддаленості від Києва - приведу для порівняння розміщення Ворзель - новобудови і Буча (між Гостомелем та Ворзелем) приватний сектор. Так, пішки до асфальту ще треба пройтись, але ті хто купують там квартири - скоріш за все пішки не ходять.
Це стереотип. Все ж далеко не всі, хто купує квартири у передмісті, мають власне авто, перш за все тому, що й передмістя видрали через відносну дешевизну. На додачу, ота ділянка, де "до асфальту ще треба пройтись", взимку, навесні й восени перетворюється на зону стихійного лиха, при цьому що з Ірпеня, що з Бучі вибратися буде куди простіше. Це все треба вразовувати.
jeugen написав:Faceless В такому випадку - багатоповерхівки на окраїнах міста себе віджили. Нарешті ми в Європі. Де багатоповерхівки, в основному, поближче до центру. А чим далі від центру - тим середня поверховість будинків нижче. І мене цікавить такий момент - чому люди купують квартиру в 30 км від Києва, замість того, щоб купити в тому ж Васількові, або пригороду Васількова в сторону Києва будинок?
У нескольких моих друзей есть дома в черте Киева и пригороде. В основном - это огромные затраты на содержание и в случае владения небогатой семьей - это тяжелый труд и все-таки затраты. Квартира в этом смысле - это относительно недорого и ненапряжно. И даже в случае оплаты всего труда по дому - это заботы. К тому-же в украинских реалиях, когда использование действительно беспроблемных материалов ограничено финансами, уже через пару лет надо что-то переделывать и ремонтировать - это расходы и заботы. Один мой знакомый в 2011-м справил новоселье, год назад уже собирался делать ремонт. Небогатая семья пашет по дому все свободное время, и хотя сами заготавливают, хранят дрова для твердотопливного котла, газовый используют только в лимите льготной цены, но все-равно, кроме спален температура около 12-15 градусов. При этом фасад утеплен, стеклопакеты.
jeugen написав:Faceless Що до інфраструктури - згоден. Що до затрат на утримання - можу посперечатись (з приводу витрат власного часу - погоджуюсь, а по матеріальним витратам - скоріше не згоден). Витрати по приватному сектору можна, в основному, віднести до приємних витрат. Адже вони робляться на перспективу (ремонт, озеленення участку) і за власним дизайном (в квартирі подвір*я ти під себе не підстроєш, а якщо і підстроєш - то "замахаєшся" відганяти від свого басейну всяких алкашів). А от витрати, які необхідні для підтримки комфорту в будинку (комуналка) - на багато нижчі, ніж в квартирах(в будинках старого типу). Сам з 2009р знімав квартиру. І минулого року за деякі місяці, тільки за опалення було 2 500грн і економ, чи не економ - а сума при цьому не міняється. В приватному будинку - ти сам контролюєш тепло. В період твоєї відсутності, або коли лягаєш спати - зробив тихіше, а увечері топиш нормально. І таким чином опалення виходить до 1500грн. (Ця оцінка приведена з досвіду батьків в минулому році зі старим газовим котлом). У кума ж опалення на дереві. І вартість його в сезон 1 000грн. Що до віддаленості від Києва - приведу для порівняння розміщення Ворзель - новобудови і Буча (між Гостомелем та Ворзелем) приватний сектор. Так, пішки до асфальту ще треба пройтись, але ті хто купують там квартири - скоріш за все пішки не ходять.
У одного моего друга в первый год тоже была идея экономить на отоплении. И на дровах получлось 600 грн за зиму. Но...человеки не железные и он махнул на это рукой. Прошлой зимой 3-7 тысяч в месяц газ и электрика. Но в целом все отмечают чрезвычайно дорогостоящий обогрев как-бы энергоэффективно ни было все устроено. Одна надежда - на глобальное потепление .
jeugen написав:Що до затрат на утримання - можу посперечатись (з приводу витрат власного часу - погоджуюсь, а по матеріальним витратам - скоріше не згоден).
По-перше, я написав "або". Тобто, можна функціх двірника/садівника/ремонтника і все таке інше виконувати власноруч, або винаймати для цього людину/компанію. Це тисяча всіляких дрібниць, що постають з дня на день, і про які, живучи у квартирі, ви навіть не замислюєтесь. А у приватному будинку ця рутина вже за кілька місяців трохи розбавить радість і почне дошкуляти. Хоча, звичайно, можна все перекласти на персонал, але, як я вже писав, це недешево.
jeugen написав:Витрати по приватному сектору можна, в основному, віднести до приємних витрат. Адже вони робляться на перспективу (ремонт, озеленення участку) і за власним дизайном
Я писав про витрати утримання, а не капіталовкладення в дизайн та озеленення.
jeugen написав:А от витрати, які необхідні для підтримки комфорту в будинку (комуналка) - на багато нижчі, ніж в квартирах(в будинках старого типу). Сам з 2009р знімав квартиру. І минулого року за деякі місяці, тільки за опалення було 2 500грн і економ, чи не економ - а сума при цьому не міняється. В приватному будинку - ти сам контролюєш тепло.
Вище мова була про новобуди. Зараз практично всі - з індивідуальними лічильниками, або взагалі з індивідуальним опаленням (у передмісті) і достатьно утеплені. При цьому обігріти квартиру дешевше, ніж приватний будинок аналогічной КОРИСНОЇ площі. Чого виділив це слово - при однаковій корисній площі загальна площа будинку завжди суттєво більша за площу квартири.
jeugen написав:Що до віддаленості від Києва - приведу для порівняння розміщення Ворзель - новобудови і Буча (між Гостомелем та Ворзелем) приватний сектор. Так, пішки до асфальту ще треба пройтись, але ті хто купують там квартири - скоріш за все пішки не ходять.
Це стереотип. Все ж далеко не всі, хто купує квартири у передмісті, мають власне авто, перш за все тому, що й передмістя видрали через відносну дешевизну. На додачу, ота ділянка, де "до асфальту ще треба пройтись", взимку, навесні й восени перетворюється на зону стихійного лиха, при цьому що з Ірпеня, що з Бучі вибратися буде куди простіше. Це все треба вразовувати.
Сейчас делаю ремонт в новострое, южная сторона, фасад утеплен, газоблок. Радиаторы отопления даже не планирую ставить. Один программируемый электрорадиатор. Пока плачу только за отопление МОП (около 4-х грн/м2), в квартире не ниже +15-18, днем вообще комфортно из источников тепла - только МОП за дверью и 3 лампочки по 100 ватт во время вечерних работ . Снизу и по бокам соседи еще отопление не включали по тем-же причинам. Отопление частного дома, с финансовой точки зрения - это ППЦ.