Експерти пояснили, чого чекати від цін на квартири

Додано: Пон 03 гру, 2018 14:18

jeugen написав: Що до затрат на утримання - можу посперечатись (з приводу витрат власного часу - погоджуюсь, а по матеріальним витратам - скоріше не згоден). Що до затрат на утримання - можу посперечатись (з приводу витрат власного часу - погоджуюсь, а по матеріальним витратам - скоріше не згоден).

jeugen написав: Витрати по приватному сектору можна, в основному, віднести до приємних витрат. Адже вони робляться на перспективу (ремонт, озеленення участку) і за власним дизайном Витрати по приватному сектору можна, в основному, віднести до приємних витрат. Адже вони робляться на перспективу (ремонт, озеленення участку) і за власним дизайном

jeugen написав: А от витрати, які необхідні для підтримки комфорту в будинку (комуналка) - на багато нижчі, ніж в квартирах(в будинках старого типу). Сам з 2009р знімав квартиру. І минулого року за деякі місяці, тільки за опалення було 2 500грн і економ, чи не економ - а сума при цьому не міняється. В приватному будинку - ти сам контролюєш тепло. А от витрати, які необхідні для підтримки комфорту в будинку (комуналка) - на багато нижчі, ніж в квартирах(в будинках старого типу). Сам з 2009р знімав квартиру. І минулого року за деякі місяці, тільки за опалення було 2 500грн і економ, чи не економ - а сума при цьому не міняється. В приватному будинку - ти сам контролюєш тепло.

jeugen написав: Що до віддаленості від Києва - приведу для порівняння розміщення Ворзель - новобудови і Буча (між Гостомелем та Ворзелем) приватний сектор. Так, пішки до асфальту ще треба пройтись, але ті хто купують там квартири - скоріш за все пішки не ходять. Що до віддаленості від Києва - приведу для порівняння розміщення Ворзель - новобудови і Буча (між Гостомелем та Ворзелем) приватний сектор. Так, пішки до асфальту ще треба пройтись, але ті хто купують там квартири - скоріш за все пішки не ходять.

По-перше, я написав "або". Тобто, можна функціх двірника/садівника/ремонтника і все таке інше виконувати власноруч, або винаймати для цього людину/компанію. Це тисяча всіляких дрібниць, що постають з дня на день, і про які, живучи у квартирі, ви навіть не замислюєтесь. А у приватному будинку ця рутина вже за кілька місяців трохи розбавить радість і почне дошкуляти. Хоча, звичайно, можна все перекласти на персонал, але, як я вже писав, це недешево.Я писав про витрати утримання, а не капіталовкладення в дизайн та озеленення.Вище мова була про новобуди. Зараз практично всі - з індивідуальними лічильниками, або взагалі з індивідуальним опаленням (у передмісті) і достатьно утеплені. При цьому обігріти квартиру дешевше, ніж приватний будинок аналогічной КОРИСНОЇ площі. Чого виділив це слово - при однаковій корисній площі загальна площа будинку завжди суттєво більша за площу квартири.Це стереотип. Все ж далеко не всі, хто купує квартири у передмісті, мають власне авто, перш за все тому, що й передмістя видрали через відносну дешевизну. На додачу, ота ділянка, де "до асфальту ще треба пройтись", взимку, навесні й восени перетворюється на зону стихійного лиха, при цьому що з Ірпеня, що з Бучі вибратися буде куди простіше. Це все треба вразовувати.