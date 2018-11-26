Ірландія стане першою країною світу, що повністю відмовиться від викопного палива.
Дивися повний текст Ірландія першою відмовилася від викопного палива.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 09:30
Ірландія першою відмовилася від викопного палива
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Дивися повний текст Ірландія першою відмовилася від викопного палива.
Додано: Чет 29 лис, 2018 09:30
Вот какие задачи решать нужно нашему парламенту, а не друг дружке глаза царапать
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