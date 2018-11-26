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Ірландія першою відмовилася
від викопного палива

Ірландія першою відмовилася від викопного палива
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 09:30

Ірландія першою відмовилася від викопного палива

Пропонуємо до обговорення:
Ірландія стане першою країною світу, що повністю відмовиться від викопного палива.

Дивися повний текст Ірландія першою відмовилася від викопного палива.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 09:30

Вот какие задачи решать нужно нашему парламенту, а не друг дружке глаза царапать
papazina
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:22

  papazina написав:Вот какие задачи решать нужно нашему парламенту, а не друг дружке глаза царапать

Вот только остается один вопрос. Доля сжигания природных ресурсов в Ирландии и доля сжигания вместе взятых США и Китая?
Ну и маленький вопросик. Ирландия от всей планеты отгородится построив забор до самого неба, или из других стран на них ветром не дует?

Глобально договариваться нужно.
Востаннє редагувалось p_a_l в Чет 29 лис, 2018 12:23, всього редагувалось 1 раз.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:23

замечаетльный пример
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:27

p_a_l,
понятное дело что их для ничтожна. но всё велико строится с малого.,
А при чём тут забор вообще не понятно, Ирландия сделала первый шаг к зелёному миру, а остальному миру нужно ещё дошагать до Ирландии и их сплочённости в принятии действительно важных законопроэктов.
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