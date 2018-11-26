Ірландія стане першою країною світу, що повністю відмовиться від викопного палива.
Дивися повний текст Ірландія першою відмовилася від викопного палива.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 09:30
Ірландія першою відмовилася від викопного палива
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ірландія першою відмовилася від викопного палива.
Додано: Чет 29 лис, 2018 09:30
Вот какие задачи решать нужно нашему парламенту, а не друг дружке глаза царапать
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:22
Вот только остается один вопрос. Доля сжигания природных ресурсов в Ирландии и доля сжигания вместе взятых США и Китая?
Ну и маленький вопросик. Ирландия от всей планеты отгородится построив забор до самого неба, или из других стран на них ветром не дует?
Глобально договариваться нужно.
Востаннє редагувалось p_a_l в Чет 29 лис, 2018 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:27
p_a_l,
понятное дело что их для ничтожна. но всё велико строится с малого.,
А при чём тут забор вообще не понятно, Ирландия сделала первый шаг к зелёному миру, а остальному миру нужно ещё дошагать до Ирландии и их сплочённости в принятии действительно важных законопроэктов.
Додано: Чет 29 лис, 2018 14:09
Re: Ірландія першою відмовилася від викопного палива
газ и нефть это не только топливо, но и сырьё для огромного количества видов продукции.
от всего не откажешься.
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