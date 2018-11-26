Ірландія стане першою країною світу, що повністю відмовиться від викопного палива.
Дивися повний текст Ірландія першою відмовилася від викопного палива.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 09:30
Ірландія першою відмовилася від викопного палива
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ірландія першою відмовилася від викопного палива.
Додано: Чет 29 лис, 2018 09:30
Вот какие задачи решать нужно нашему парламенту, а не друг дружке глаза царапать
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:22
Вот только остается один вопрос. Доля сжигания природных ресурсов в Ирландии и доля сжигания вместе взятых США и Китая?
Ну и маленький вопросик. Ирландия от всей планеты отгородится построив забор до самого неба, или из других стран на них ветром не дует?
Глобально договариваться нужно.
Востаннє редагувалось p_a_l в Чет 29 лис, 2018 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:27
p_a_l,
понятное дело что их для ничтожна. но всё велико строится с малого.,
А при чём тут забор вообще не понятно, Ирландия сделала первый шаг к зелёному миру, а остальному миру нужно ещё дошагать до Ирландии и их сплочённости в принятии действительно важных законопроэктов.
Додано: Чет 29 лис, 2018 14:09
Re: Ірландія першою відмовилася від викопного палива
газ и нефть это не только топливо, но и сырьё для огромного количества видов продукции.
от всего не откажешься.
Додано: Чет 29 лис, 2018 19:52
а что, собственно такого Ирландия производит масштабного?
Покупают как и все китайские товары, понятно, что им и нет особой необходимости, т.к нет энергозатратных производств
Додано: Чет 29 лис, 2018 21:02
По моему название, как часто бывает, несколько расходится с тем что под ним написано.
Я вот читаю:
"законопроект, согласно которому национальный инвестиционный фонд должен продать примерно 318 миллионов евро инвестиций в угольную, нефтяную и газовую промышленность и торфо-активы в течение пятилетнего периода"
То есть, они приняли политическое решение и как государство отказываются от инвестирования в угольную, нефтяную и газовую промышленность и торфо-активы. Точка.
Где там написано, что Ирландия отказалась от использования ископаемого топлива?
Какой то сайт непонятный, с почтой на gmail.com, сам не понял что напечатал. А финанс это перепечатывает
Додано: Чет 29 лис, 2018 21:27
Дуже "змахує" на чистісінький популізм. "національний фонд" "продає інвестиції" - певне значить, що відтоді не держава Ірландія, а якісь "приватні інвестори" будуть опікуватися тими "інвестиціями" й (відповідно) підприємствами (на викопному пальному). А головне, що немає якоїсь чіткої-зрозумілої (не згадано взагалі ніяку) пропозиції щодо заміни на щось "не викопне" й "екологічно дружнє" - може будуть знову "коні замість паровозів"? (нє, ну справді, може, як поляки, почнуть атомні будувати? чом би й ні? - і чистіше, і дешевше... уранова руда в Ірландії не є fossil? )
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