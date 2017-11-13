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Банки підвищують ставки
за депозитами: як можна...

Банки підвищують ставки за депозитами: як можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:10

Банки підвищують ставки за депозитами: як можна...

Пропонуємо до обговорення:
На скільки і які фінустанови підвищили ставки.

Дивися повний текст Банки підвищують ставки за депозитами: як можна отримувати ще більше.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:01

ПУМБ пропонував 17,5% річних по депозитам ще з початку місяця. Ну з 26-го числа точно. Бо оформляючи кредит під 100% річних бачив рекламу таких ставок по депозитам.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:21

Скоро потрібно чекати наступний кидок на гроші простих людей!!!
649Sasha
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:09

Ощадбанк предлагает акционный депозит на 6 месяцев под 18% годовых, для новых вкладов.
ogloed
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:28

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З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:34

Ірина_ Дякую.
jeugen
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