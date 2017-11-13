На скільки і які фінустанови підвищили ставки.
Дивися повний текст Банки підвищують ставки за депозитами: як можна отримувати ще більше.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 10:10
Банки підвищують ставки за депозитами: як можна...
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Дивися повний текст Банки підвищують ставки за депозитами: як можна отримувати ще більше.
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:01
ПУМБ пропонував 17,5% річних по депозитам ще з початку місяця. Ну з 26-го числа точно. Бо оформляючи кредит під 100% річних бачив рекламу таких ставок по депозитам.
Додано: Чет 29 лис, 2018 18:09
Ощадбанк предлагает акционный депозит на 6 месяцев под 18% годовых, для новых вкладов.
Додано: Чет 29 лис, 2018 18:28
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