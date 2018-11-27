RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні атестуватимуть
управителів житлових будинків

В Україні атестуватимуть управителів житлових будинків
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:10

В Україні атестуватимуть управителів житлових будинків

Пропонуємо до обговорення:
З 2019 року в Україні вводиться професійна атестація для керуючих багатоквартирних будинків.

Дивися повний текст В Україні атестуватимуть управителів житлових будинків.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85861
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:11

Прогнозируемый вариант: сначала отдали убыточные и ветхие дома ОСББ, а теперь хотят все зарегулировать. А потом и налогами обложить.
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 902
З нами з: 12.12.14
Подякував: 88 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:09

это для тех, кто аттестацию на графа Монте-Кристо не прошел
yurii_kruhlov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 16.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці зможуть заробляти на дахах своїх будинків 1, 2
R2 » Вів 27 лис, 2018 17:03
18 905
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лис, 2018 10:14
Yura_Gag
Купити квартиру в Україні: коли найбільш вигідно
R2 » Сер 28 лис, 2018 17:46
1 60
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лис, 2018 17:46
Chinagb_Ru
Падіння цін на нафту істотно вплине на тарифи в Україні
R2 » Сер 28 лис, 2018 13:37
3 109
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лис, 2018 16:14
forumreader

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.