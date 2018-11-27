З 2019 року в Україні вводиться професійна атестація для керуючих багатоквартирних будинків.
Дивися повний текст В Україні атестуватимуть управителів житлових будинків.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 10:10
В Україні атестуватимуть управителів житлових будинків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні атестуватимуть управителів житлових будинків.
Додано: Чет 29 лис, 2018 10:11
Прогнозируемый вариант: сначала отдали убыточные и ветхие дома ОСББ, а теперь хотят все зарегулировать. А потом и налогами обложить.
Додано: Чет 29 лис, 2018 11:49
готов поспорить что процедура аттестации будет платной.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:10
Re: В Україні атестуватимуть управителів житлових будинків
Новострой. После двух лет обслуживания от застройщиков, жильцы наконец то захотели создать ОСББ. Проблем с домом никаких нет, все новое. Но председателя найти не могут. А теперь и не смогут с этой аттестацией.
Додано: Чет 29 лис, 2018 13:28
Так ОСББ это тоже должно касаться? Я думал что речь идет о управляющих в коммерческих компаниях.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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