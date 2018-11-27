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В Україні атестуватимуть
управителів житлових будинків

В Україні атестуватимуть управителів житлових будинків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:10

В Україні атестуватимуть управителів житлових будинків

Пропонуємо до обговорення:
З 2019 року в Україні вводиться професійна атестація для керуючих багатоквартирних будинків.

Дивися повний текст В Україні атестуватимуть управителів житлових будинків.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:11

Прогнозируемый вариант: сначала отдали убыточные и ветхие дома ОСББ, а теперь хотят все зарегулировать. А потом и налогами обложить.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:09

это для тех, кто аттестацию на графа Монте-Кристо не прошел
yurii_kruhlov
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:49

готов поспорить что процедура аттестации будет платной.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:10

Re: В Україні атестуватимуть управителів житлових будинків

Новострой. После двух лет обслуживания от застройщиков, жильцы наконец то захотели создать ОСББ. Проблем с домом никаких нет, все новое. Но председателя найти не могут. А теперь и не смогут с этой аттестацией.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:28

  p_a_l написав:Новострой. После двух лет обслуживания от застройщиков, жильцы наконец то захотели создать ОСББ. Проблем с домом никаких нет, все новое. Но председателя найти не могут. А теперь и не смогут с этой аттестацией.

Так ОСББ это тоже должно касаться? Я думал что речь идет о управляющих в коммерческих компаниях.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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