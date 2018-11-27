З 2019 року в Україні вводиться професійна атестація для керуючих багатоквартирних будинків.
Дивися повний текст В Україні атестуватимуть управителів житлових будинків.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 10:10
В Україні атестуватимуть управителів житлових будинків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні атестуватимуть управителів житлових будинків.
Додано: Чет 29 лис, 2018 10:11
Прогнозируемый вариант: сначала отдали убыточные и ветхие дома ОСББ, а теперь хотят все зарегулировать. А потом и налогами обложить.
Додано: Чет 29 лис, 2018 11:49
готов поспорить что процедура аттестации будет платной.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:10
Re: В Україні атестуватимуть управителів житлових будинків
Новострой. После двух лет обслуживания от застройщиков, жильцы наконец то захотели создать ОСББ. Проблем с домом никаких нет, все новое. Но председателя найти не могут. А теперь и не смогут с этой аттестацией.
Додано: Чет 29 лис, 2018 13:28
Так ОСББ это тоже должно касаться? Я думал что речь идет о управляющих в коммерческих компаниях.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:49
проблемы в ОСМД у моих знакомых
В одном доме банальный и распространенный случай - уехал и прихватил "отложенное" на текущий ремонт.
Другой случай уникальный: председатель-аферист накарлючил подписей, зарегистрировал ОСМД, открыл счет, принял на работу себя, жену, дочку, брата с неприятными зарплатами, разослал счета и судится со всеми за неплатежи (подавали еще до принятия только через адвокатов). Полицию вызывают на дом практически ежедневно то одна сторона, то другая. Цирк!
Третий случай по-проще. Ветеран-горлопан сделал осмд, но не для обслуживания дома, а себе для "места работы". Бухой ежедневно. Срач и отключено все что можно. Когда инстанции слышат, что ветеран АТО, отворачиваются все инстанции.
Но. Есть и несколько положительных примеров по знакомым. И ремонты делают на доме, и депутатские привлекают, и в программах участвуют. Но и на этих домах общая проблема - долги по квартплате. Сколько председатель не делает для дома, все равно - не платят, а он должен всем, в т.ч. в 3 часа ночи выносят ему дверь: "открывай, су**, у меня плохой напор воды!"
Нужен ли управитель аттестованный? я вообще не знаю, кто пойдет, глядя на наш даже вроде "безпроблемный" новый дом, в котором метровые списки неплательщиков. Хорошо, что председателя один состоятельный жилец немного спонсирует... Управители то работают по предоплате.
Додано: Чет 29 лис, 2018 16:24
для керуючих багатоквартирними будинками - это разве не председатели домов?
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