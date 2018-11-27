В Україні атестуватимуть управителів житлових будинків

Додано: Чет 29 лис, 2018 15:49

В одном доме банальный и распространенный случай - уехал и прихватил "отложенное" на текущий ремонт.

Другой случай уникальный: председатель-аферист накарлючил подписей, зарегистрировал ОСМД, открыл счет, принял на работу себя, жену, дочку, брата с неприятными зарплатами, разослал счета и судится со всеми за неплатежи (подавали еще до принятия только через адвокатов). Полицию вызывают на дом практически ежедневно то одна сторона, то другая. Цирк!

Третий случай по-проще. Ветеран-горлопан сделал осмд, но не для обслуживания дома, а себе для "места работы". Бухой ежедневно. Срач и отключено все что можно. Когда инстанции слышат, что ветеран АТО, отворачиваются все инстанции.

Но. Есть и несколько положительных примеров по знакомым. И ремонты делают на доме, и депутатские привлекают, и в программах участвуют. Но и на этих домах общая проблема - долги по квартплате. Сколько председатель не делает для дома, все равно - не платят, а он должен всем, в т.ч. в 3 часа ночи выносят ему дверь: "открывай, су**, у меня плохой напор воды!"



Нужен ли управитель аттестованный? я вообще не знаю, кто пойдет, глядя на наш даже вроде "безпроблемный" новый дом, в котором метровые списки неплательщиков. Хорошо, что председателя один состоятельный жилец немного спонсирует... Управители то работают по предоплате.