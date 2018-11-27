|
|
В Україні атестуватимуть управителів житлових будинків
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:41
"управдом решил жестоко-лампы снять утечка тока,раз и сняли"
-
liti
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 1
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему