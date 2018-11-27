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В Україні атестуватимуть
управителів житлових будинків

В Україні атестуватимуть управителів житлових будинків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:41

Re: В Україні атестуватимуть управителів житлових будинків

"управдом решил жестоко-лампы снять утечка тока,раз и сняли"
liti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:06

  vinayron9 написав:Я думаю що атестований менеджер,краще зможе організовувати ремонти будинкових каналізацій,дахів,під'їздів.

Гггггг))) Классная шутка! ))) :D
ovg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:21

Re: В Україні атестуватимуть управителів житлових будинків

У нас кварплата немного подорожала, было 144 грн за 35 квадратов, а стало 200 с копейками.
Старые председатели были очень умные и квалифицированные. Отопление кое как, горячей воды почти нет, лифты поостанавливались, ремонтов по парадным нет. Себе квартиры и дачи понапокупали.
Новый председатель женщина со стажем. С долгами по дому сразу ремонт по парадным, новые трубы под отопление и горячую воду, металлопластиковые окна по всем этажам парадных и чердаках. Все полы в плитке по минимальной цене кто захотел облагородить у себя под дверью. И это за 144 грн в месяц по квартплате за 35 квадратов.
p_a_l
 
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