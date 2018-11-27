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Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:41
Re: В Україні атестуватимуть управителів житлових будинків
"управдом решил жестоко-лампы снять утечка тока,раз и сняли"
Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:06
Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:21
Re: В Україні атестуватимуть управителів житлових будинків
У нас кварплата немного подорожала, было 144 грн за 35 квадратов, а стало 200 с копейками.
Старые председатели были очень умные и квалифицированные. Отопление кое как, горячей воды почти нет, лифты поостанавливались, ремонтов по парадным нет. Себе квартиры и дачи понапокупали.
Новый председатель женщина со стажем. С долгами по дому сразу ремонт по парадным, новые трубы под отопление и горячую воду, металлопластиковые окна по всем этажам парадных и чердаках. Все полы в плитке по минимальной цене кто захотел облагородить у себя под дверью. И это за 144 грн в месяц по квартплате за 35 квадратов.
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