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Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:41
Re: В Україні атестуватимуть управителів житлових будинків
"управдом решил жестоко-лампы снять утечка тока,раз и сняли"
Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:06
Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:21
Re: В Україні атестуватимуть управителів житлових будинків
У нас кварплата немного подорожала, было 144 грн за 35 квадратов, а стало 200 с копейками.
Старые председатели были очень умные и квалифицированные. Отопление кое как, горячей воды почти нет, лифты поостанавливались, ремонтов по парадным нет. Себе квартиры и дачи понапокупали.
Новый председатель женщина со стажем. С долгами по дому сразу ремонт по парадным, новые трубы под отопление и горячую воду, металлопластиковые окна по всем этажам парадных и чердаках. Все полы в плитке по минимальной цене кто захотел облагородить у себя под дверью. И это за 144 грн в месяц по квартплате за 35 квадратов.
Додано: Суб 01 гру, 2018 12:22
Ну так если не воровать, так должно и быть. Где я живу дом, площадь 33000 кв.метров, берут сейчас около 5 грн. за квадрат. Это в месяц 165 тысяч гривень.
А из затрат? Зарплата на 3 дворников, на электричесво для освещения и лифтов и... и все, так как придомовой считай что нет- всю украли и продали при омеле, оставили только тротуар да дорога вдоль дома.
Вот и сами считайте сколько воруется за год, в масштабах даже одного нашего ЖЕКа, у которого в обслуживании более 50 домов.
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:43
У ОСББ є Голова Правління, та ревізійна комісія.
Зараз трохи законодавство змінилося, але суть наступна:
"Управителем багатоквартирного будинку може бути фізособа- підприємець або юрособа ― суб’єкт підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує належне утримання й ремонт спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території й належні умови проживання й задоволення господарсько-побутових потреб (п. 7 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 р. № 417-VIII).
Рішення про передання управителю функції з управління багатоквартирним будинком приймають за рішенням загальних зборів об’єднання.
Для виконання управителем своїх функцій між ним і об’єднанням укладається договір, умови якого повинні відповідати умовам типового договору, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу від 27.08.2003 р. № 141. У цьому випадку управителем не може виступати фізична особа, оскільки ним може бути лише юрособа чи фізособа-підприємець. Детально про функції управителя читайте в матеріалі «ОСББ залучає управителя: розподіл функцій та оформлення відносин».
Таким чином, голова правління ОСББ не може делегувати свої повноваження, визначені Типовим статутом, іншій особі. Однак законодавство дозволяє голові правління ОСББ прийняти на роботу управителя чи виконавчого директора, якщо таке рішення буде прийнято загальними зборами ОСББ."
Востаннє редагувалось cannabis_ua в Пон 03 гру, 2018 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:45
Атестація на знання керуючого не впливає.
Якщо держава зацікавлена була в кваліфікації керуючих будинками, то створила би дежавні безкоштовні курси.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:55
ОСМД может само управлять собственным домом (председатель), так и заключить договор с управителем на условиях прописанных в ЗУ "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку". Не забываем читать ст.13 и снова к началу.
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