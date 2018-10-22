RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ринки акцій Європи не
показали єдиної динаміки

Ринки акцій Європи не показали єдиної динаміки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:41

Ринки акцій Європи не показали єдиної динаміки

Пропонуємо до обговорення:
Європейські фондові індекси продемонстрували різноспрямовані зміни за підсумками сесії в середу в очікуванні нових сигналів щодо торговельних відносин США і Китаю, бюджетного плану Італії на 2019 рік і Brexit.

Дивися повний текст Ринки акцій Європи не показали єдиної динаміки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85861
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:41

это и не странно
dubstep842
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Економіка Європи зазнає ударів з усіх боків
R2 » Сер 07 лис, 2018 11:14
1 64
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лис, 2018 11:14
xpen_vam
У Мережі показали новий електровоз Київ-Бориспіль (фото) 1, 2
R2 » Пон 22 жов, 2018 17:05
15 906
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 13:24
Cler
Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні 1, 2, 3, 4
R2 » Нед 28 жов, 2018 13:31
31 1947
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 01:15
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64229)
29.11.2018 11:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.