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Ринки акцій Європи не показали єдиної динаміки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 лис, 2018 10:41
Пропонуємо до обговорення:
Європейські фондові індекси продемонстрували різноспрямовані зміни за підсумками сесії в середу в очікуванні нових сигналів щодо торговельних відносин США і Китаю, бюджетного плану Італії на 2019 рік і Brexit.
Дивися повний текст Ринки акцій Європи не показали єдиної динаміки
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Додано: Чет 29 лис, 2018 10:41
это и не странно
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