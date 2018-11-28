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В Україні намагаються втричі
знизити податок з оренди...

В Україні намагаються втричі знизити податок з оренди...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:03

В Україні намагаються втричі знизити податок з оренди...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АСНУ) Юрій Піта.

Дивися повний текст В Україні намагаються втричі знизити податок з оренди квартир.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:03

Буде як з субсидіями - з початку всім , а потім "окремим" . Люди з 5% вийдуть з тіні - засвітяться , а потім по повній ...
serkondr
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