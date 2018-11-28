Про це повідомив президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АСНУ) Юрій Піта.
Дивися повний текст В Україні намагаються втричі знизити податок з оренди квартир.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:03
В Україні намагаються втричі знизити податок з оренди...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні намагаються втричі знизити податок з оренди квартир.
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:03
Буде як з субсидіями - з початку всім , а потім "окремим" . Люди з 5% вийдуть з тіні - засвітяться , а потім по повній ...
Додано: Чет 29 лис, 2018 13:39
А может потом и оставят эти 6,5% навсегда, но
минимальный размер арендной платы для каждого населённого пункта будут вычислять специальные "подученные" лицензированные оценщики в письменном виде, который будет прилагаться к договору аренды.
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