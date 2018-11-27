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В "Нафтогазі" прокоментували
названі урядом терміни...

В "Нафтогазі" прокоментували названі урядом терміни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:01

В "Нафтогазі" прокоментували названі урядом терміни...

Пропонуємо до обговорення:
Україна має тенденції до 2025 року перейти на власний газ, втім, поки на шляху до цього існує чимало проблем.

Дивися повний текст В \"Нафтогазі\" прокоментували названі урядом терміни відмови України від імпортного газу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:02

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pantech1980
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