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В "Нафтогазі" прокоментували названі урядом терміни...
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Додано: Чет 29 лис, 2018 13:01
Пропонуємо до обговорення:
Україна має тенденції до 2025 року перейти на власний газ, втім, поки на шляху до цього існує чимало проблем.
Дивися повний текст В \"Нафтогазі\" прокоментували названі урядом терміни відмови України від імпортного газу
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Додано: Чет 29 лис, 2018 13:02
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