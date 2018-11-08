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ДФС розмитнила вже 15 "єврономерів" за пільговими умовами
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Додано: Чет 29 лис, 2018 13:19
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив представник ДФС.
Дивися повний текст ДФС розмитнила вже 15 \"єврономерів\" за пільговими умовами
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R2
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Додано: Чет 29 лис, 2018 13:19
Це ж який великий процент від загальної кількості. З такими темпами можна розтаможувати тисячоліттями.
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649Sasha
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Додано: Чет 29 лис, 2018 13:59
890т.грн/15 = 59333грн, интересные цифры, айда платить...
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Cactus
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Додано: Чет 29 лис, 2018 14:14
Cactus написав:
890т.грн/15 = 59333грн
акциз, пошлина, ндс.
а сколько вы думали будет?
акциз уменьшили, а ндс нет.
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Pegasmaster
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Додано: Чет 29 лис, 2018 14:18
Cactus написав:
890т.грн/15 = 59333грн, интересные цифры, айда платить...
Какие-то несчастные 2 штуки баксов налогов за лошадку, купленную за полторы )))
Это вам не мелочь по карманам тырить/c/
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freeze
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