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ДФС розмитнила вже 15 "єврономерів"
за пільговими умовами

ДФС розмитнила вже 15 "єврономерів" за пільговими умовами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:19

ДФС розмитнила вже 15 "єврономерів" за пільговими умовами

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив представник ДФС.

Дивися повний текст ДФС розмитнила вже 15 \"єврономерів\" за пільговими умовами.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:19

Це ж який великий процент від загальної кількості. З такими темпами можна розтаможувати тисячоліттями.
649Sasha
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:59

890т.грн/15 = 59333грн, интересные цифры, айда платить...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:14

Re: ДФС розмитнила вже 15

  Cactus написав:890т.грн/15 = 59333грн

акциз, пошлина, ндс.
а сколько вы думали будет?
акциз уменьшили, а ндс нет.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:18

  Cactus написав:890т.грн/15 = 59333грн, интересные цифры, айда платить...


Какие-то несчастные 2 штуки баксов налогов за лошадку, купленную за полторы )))
Это вам не мелочь по карманам тырить/c/
freeze
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