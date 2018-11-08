Про це повідомив представник ДФС.
Дивися повний текст ДФС розмитнила вже 15 \"єврономерів\" за пільговими умовами.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 13:19
ДФС розмитнила вже 15 "єврономерів" за пільговими умовами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДФС розмитнила вже 15 \"єврономерів\" за пільговими умовами.
Додано: Чет 29 лис, 2018 13:19
Це ж який великий процент від загальної кількості. З такими темпами можна розтаможувати тисячоліттями.
Додано: Чет 29 лис, 2018 14:14
Re: ДФС розмитнила вже 15
Додано: Чет 29 лис, 2018 14:18
Додано: Чет 29 лис, 2018 21:54
Многие не являются хозяевами вёдер на колесах,перекупленные,по доверенностям и ТП.для того чтоб легализовать надо иметь на руках Купчую на машину.А у них левые доверенности и тп чушь.Так что не в цене дело
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