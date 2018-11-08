Про це повідомив представник ДФС.
Дивися повний текст ДФС розмитнила вже 15 \"єврономерів\" за пільговими умовами.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 13:19
ДФС розмитнила вже 15 "єврономерів" за пільговими умовами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДФС розмитнила вже 15 \"єврономерів\" за пільговими умовами.
Додано: Чет 29 лис, 2018 13:19
Це ж який великий процент від загальної кількості. З такими темпами можна розтаможувати тисячоліттями.
Додано: Чет 29 лис, 2018 14:14
Re: ДФС розмитнила вже 15
Додано: Чет 29 лис, 2018 14:18
Додано: Чет 29 лис, 2018 21:54
Многие не являются хозяевами вёдер на колесах,перекупленные,по доверенностям и ТП.для того чтоб легализовать надо иметь на руках Купчую на машину.А у них левые доверенности и тп чушь.Так что не в цене дело
Додано: Чет 29 лис, 2018 22:36
В Польше НДС европейский сняли - потому и цена маленькая. А в Украине НДС добавляют. Как же без НДС. Если составить договор чтоб европейский НДС не снимали, а отправляли в Украину - то при растаможке бы не добавляли НДС на цену авто и она стала бы меньше. Но общая сумма затрат на авто не уменьшится. Меньше растаможка но дороже закупка машины + от большей цены станет больше таможенная пошлина.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:26
"экономия за счет льготных ставок составила почти полмиллиона гривен”, – сообщили в фискальной службе.
"Економія" на взятих зі стелі космічних податків/
"Обычно мы продаем этот чудо-чай в пакетике липтон по 100 грн за порцию в пластиковом стаканчике, но вам повезло и только по доброте своей душевной, мы можем вам предложить его за 50 грн!"
Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:38
а что за бред про добровольные пожертвования в размере 8500? Насколько помню текст Закона, то там четко указано, что штрафы на евробляху, которая оформляется на таможне по этому Закону с уплатой импортных платежей, отменяются и не изымаются.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:38
м.Хмельницький, їду тільки що на роботу кожна 3тя машина на іноземній реєстрації
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