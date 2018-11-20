Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:19

lavidenko написав: Многие не являются хозяевами вёдер на колесах,перекупленные,по доверенностям и ТП.для того чтоб легализовать надо иметь на руках Купчую на машину.А у них левые доверенности и тп чушь.Так что не в цене дело Многие не являются хозяевами вёдер на колесах,перекупленные,по доверенностям и ТП.для того чтоб легализовать надо иметь на руках Купчую на машину.А у них левые доверенности и тп чушь.Так что не в цене дело

процедура пока еще обкатывается, дальше пойдет поживее. хотя реально, с документами траблы вроде как у большинства. да и сумма - уже не космос, но все равно сильно завышено (и это уже с 50% скидкой).как мне кажется, нужно прописать дополнительные варианты для различных форм собственности. цель ведь конечная какая - чтобы митингари более-менее успокоились в основной массе и чтобы машины числилилсь в базе у нас и не было вот этих "попал в дтп и удрал" (хотя в реале вроде как почти всегда хозяина находят в тот же день)и хотя бы какой-то базовый ТО с простыми понятными критериями (хотя в наших реалиях это превратится в очередную кормушку)