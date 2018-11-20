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ДФС розмитнила вже 15 "єврономерів"
за пільговими умовами

ДФС розмитнила вже 15 "єврономерів" за пільговими умовами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:41

Говорят уже 17 машин растаможено.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:45

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fregat2015
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:19

  lavidenko написав:Многие не являются хозяевами вёдер на колесах,перекупленные,по доверенностям и ТП.для того чтоб легализовать надо иметь на руках Купчую на машину.А у них левые доверенности и тп чушь.Так что не в цене дело


процедура пока еще обкатывается, дальше пойдет поживее. хотя реально, с документами траблы вроде как у большинства. да и сумма - уже не космос, но все равно сильно завышено (и это уже с 50% скидкой).

как мне кажется, нужно прописать дополнительные варианты для различных форм собственности. цель ведь конечная какая - чтобы митингари более-менее успокоились в основной массе и чтобы машины числилилсь в базе у нас и не было вот этих "попал в дтп и удрал" (хотя в реале вроде как почти всегда хозяина находят в тот же день)

и хотя бы какой-то базовый ТО с простыми понятными критериями (хотя в наших реалиях это превратится в очередную кормушку)
galex
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