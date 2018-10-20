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Польща побудує ще кілька
атомних електростанцій

Польща побудує ще кілька атомних електростанцій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:35

Польща побудує ще кілька атомних електростанцій

Пропонуємо до обговорення:
Польща планує побудувати кілька атомних електростанцій до 2033 року.

Дивися повний текст Польща побудує ще кілька атомних електростанцій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:35

как так? а как же вопли местных "зелено-энергетиков" что сейчас выгоднее строить СЭС? Или это поляки просто глупые? ))))
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:59

Ну и тупые же эти пшеки, по мнению местных "энергетиков"
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:18

Re: Польща побудує ще кілька атомних електростанцій

  RomanTik написав:а как же вопли местных "зелено-энергетиков" что сейчас выгоднее строить СЭС? Или это поляки просто глупые? ))))

Ага, тільки в реалі СЕС будуються і будуть будуватись, а АЕС закриваються по всій Європі, а рішення по польским АЕС не прийнято і навряд чи буде прийнято.

Тренд може розвернутись, якщо зелена енергетика в Німеччині потерпить крах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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