Польща планує побудувати кілька атомних електростанцій до 2033 року.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 13:35
Польща побудує ще кілька атомних електростанцій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польща побудує ще кілька атомних електростанцій.
Додано: Чет 29 лис, 2018 13:35
как так? а как же вопли местных "зелено-энергетиков" что сейчас выгоднее строить СЭС? Или это поляки просто глупые? ))))
Додано: Чет 29 лис, 2018 13:59
Ну и тупые же эти пшеки, по мнению местных "энергетиков"
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Чет 29 лис, 2018 14:18
Re: Польща побудує ще кілька атомних електростанцій
Ага, тільки в реалі СЕС будуються і будуть будуватись, а АЕС закриваються по всій Європі, а рішення по польским АЕС не прийнято і навряд чи буде прийнято.
Тренд може розвернутись, якщо зелена енергетика в Німеччині потерпить крах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 29 лис, 2018 14:55
Ещё совсем недавно те же поляки выступали против строительства АЭС в Белорусии, а теперь и сами мечтают построить. Ещё бы - в Германии уже сейчас киловатт по 30 центов, а после закрытия всех немецких АЭС к 2022 году подскочит ещё выше.
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:08
Французы не стесняются своих атомных станций и никак не комплексуют по поводу их.
Может кстати французы и будут строить их в Польше.
Говорят, умельцев строить атомные станции не очень много...
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:24
Re: Польща побудує ще кілька атомних електростанцій
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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