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Польща побудує ще кілька
атомних електростанцій

Польща побудує ще кілька атомних електростанцій
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 20:58

Re: Польща побудує ще кілька атомних електростанцій

  locustsucol написав:На чем основано это, кроме домыслов и пророссийской риторики?

Вообще–то лидером по объемам атомной энергетики в мире являются США. Так что риторика скорее проамериканская.
Но вы, видимо, очень много думаете о России...
Заканчивайте, так и в окно можно сигануть.
Думайте лучше больше об Украине.
Ну в крайнем случае о Польше, статья то про нее.

Зачем этот бред на этом портале?

Это вы так о проамериканской риторике? Кхм..премии в этом месяце, похоже, лишат.. :mrgreen:
fokus
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 21:09

locustsucolКолись, кілька років тому і мені траплявся документ із мережі із ретельним доведенням ("статистика", "виміри", "цифри-розрахунки" тощо) того, що ядерна електроенергія є значно дешевшою, будучи також і чистішою у повному циклі переробки включно із цілком безпечним (чистим) захороненням-обробкою відходів. Щодо дешевизни взагалі немає ніяких сумнівів, особливо з огляду на те як "розвинені демократії" всіляко перешкоджають розвитку ядерної енергетики у "країнах що не розвиваються". Інша справа - терористичні акти, подібні "чорнобильському" (і про фукусіму теж "злі язики" щось недобре говорять, що наче цунамі не могло в принципі зробити там такі руйнації), хоч вже реакторів-самоварів аля РМБК давно не роблять, ефект від диверсії на АЕС, зрозуміло, потужніший, аніж на ГЕС чи "вітряках".
Поляки ж мабуть не дурні (що відмовилися від кредитів і разом з тим різних сумнівних, м'яко кажучи, вимог мвф) і мабуть не байдужі до власної безпеки; і, будучи багатішими з нас, не граються у такі божевільні "зелені тарифи" як наші (не знаю як їх назвати) "державні" людці.
(десь на тюбіку було відео: BLKVBmDO2-E можна довіряти чи не довіряти тому, про що там йдеться, але, як кажуть, "дивись, кому вигідно" - про накази на божевільні експерименти від кпсс, що такі були, мабуть сумніву немає ні в кого)
verano_porteno
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 21:15

  locustsucol написав:
  zРадио написав:
Вообще то исходя из совокупного объема использования земельных, водных и ископаемых ресурсов, а также выбросов токсичных веществ в расчете на единицу электроэнергии, АЭС являются самым экологичным типом электростанции, превосходящим по полезности даже ветровые и солнечные.

На чем основано это, кроме домыслов и пророссийской риторики?
Или вы считаете всех в мире идиотами?
Как объяснить то что гугл выдает в материалах на эту тему?
Я понимаю, что в прорашинском лобби все верят в то, что можно перевернуть в сознании людей все с ног на голову повторением подобного абсурда. Украина разве под влиянием рашинского лобби, его информационного пространства?
Зачем этот бред на этом портале?


Сказочный персонаж :mrgreen:

АЭС в Польше будут строить американская General Electric и японская Hitachi.

Вот тебе и "рашинское лобби", малахольный...

https://www.reliableplant.com/Read/2325 ... ear-plants
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 21:18

Читаем заглавие:"Польща побудує ще кілька атомних електростанцій"
Читаем в тексте:"Нинішній уряд Польщі поки не дав остаточного схвалення цим планам"
Т.е. вообще обсуждать нечего - "казала мазала" и заглавие неверное.
komp
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 21:23

  komp написав:Читаем заглавие:"Польща побудує ще кілька атомних електростанцій"
Читаем в тексте:"Нинішній уряд Польщі поки не дав остаточного схвалення цим планам"
Т.е. вообще обсуждать нечего - "казала мазала" и заглавие неверное.

И еще:
Зокрема, перша в історії країни АЕС може бути зведена в одному з населених пунктів на північний захід від Гданська – в Жарновці або Копаліно.

А Украина може отправить експедицию на Марс :D .
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 21:39

Re: Польща побудує ще кілька атомних електростанцій

  fokus написав:Вообще–то лидером по объемам атомной энергетики в мире являются США

Останній реактор був сданий в експлуатацію в 2016 році, початок його будівництва в 1973 році. Два будуються, два закинули через дорожнечу будівництва.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 21:44

Re: Польща побудує ще кілька атомних електростанцій

  verano_porteno написав:Колись, кілька років тому і мені траплявся документ із мережі із ретельним доведенням ("статистика", "виміри", "цифри-розрахунки" тощо) того, що ядерна електроенергія є значно дешевшою, будучи також і чистішою у повному циклі переробки включно із цілком безпечним (чистим) захороненням-обробкою відходів. Щодо дешевизни взагалі немає ніяких сумнівів, особливо з огляду на те як "розвинені демократії" всіляко перешкоджають розвитку ядерної енергетики у "країнах що не розвиваються".

Найдешевша - вугільна, собівартість в Німеччині - один євроцент за кіловат-годину. Тільки закривають їх. Небезпечний атом, як не крути, тому відправиться слідом за вугіллям.
Можна зробити так, щоб реактори не вибухали, можна, але ж можна і сонечну енергію зробити дешевою. І по другому шляху підуть з набагато більшою вірогідністю, ніж по першому.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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  #<12
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