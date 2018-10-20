Польща побудує ще кілька атомних електростанцій

Додано: Чет 29 лис, 2018 21:09

locustsucolКолись, кілька років тому і мені траплявся документ із мережі із ретельним доведенням ("статистика", "виміри", "цифри-розрахунки" тощо) того, що ядерна електроенергія є значно дешевшою, будучи також і чистішою у повному циклі переробки включно із цілком безпечним (чистим) захороненням-обробкою відходів. Щодо дешевизни взагалі немає ніяких сумнівів, особливо з огляду на те як "розвинені демократії" всіляко перешкоджають розвитку ядерної енергетики у "країнах що не розвиваються". Інша справа - терористичні акти, подібні "чорнобильському" (і про фукусіму теж "злі язики" щось недобре говорять, що наче цунамі не могло в принципі зробити там такі руйнації), хоч вже реакторів-самоварів аля РМБК давно не роблять, ефект від диверсії на АЕС, зрозуміло, потужніший, аніж на ГЕС чи "вітряках".

Поляки ж мабуть не дурні (що відмовилися від кредитів і разом з тим різних сумнівних, м'яко кажучи, вимог мвф) і мабуть не байдужі до власної безпеки; і, будучи багатішими з нас, не граються у такі божевільні "зелені тарифи" як наші (не знаю як їх назвати) "державні" людці.

(десь на тюбіку було відео: BLKVBmDO2-E можна довіряти чи не довіряти тому, про що там йдеться, але, як кажуть, "дивись, кому вигідно" - про накази на божевільні експерименти від кпсс, що такі були, мабуть сумніву немає ні в кого)