Польща побудує ще кілька атомних електростанцій

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locustsucol написав:На чем основано это, кроме домыслов и пророссийской риторики?
Вообще–то лидером по объемам атомной энергетики в мире являются США. Так что риторика скорее проамериканская. Но вы, видимо, очень много думаете о России... Заканчивайте, так и в окно можно сигануть. Думайте лучше больше об Украине. Ну в крайнем случае о Польше, статья то про нее.
Зачем этот бред на этом портале?
Это вы так о проамериканской риторике? Кхм..премии в этом месяце, похоже, лишат..
locustsucolКолись, кілька років тому і мені траплявся документ із мережі із ретельним доведенням ("статистика", "виміри", "цифри-розрахунки" тощо) того, що ядерна електроенергія є значно дешевшою, будучи також і чистішою у повному циклі переробки включно із цілком безпечним (чистим) захороненням-обробкою відходів. Щодо дешевизни взагалі немає ніяких сумнівів, особливо з огляду на те як "розвинені демократії" всіляко перешкоджають розвитку ядерної енергетики у "країнах що не розвиваються". Інша справа - терористичні акти, подібні "чорнобильському" (і про фукусіму теж "злі язики" щось недобре говорять, що наче цунамі не могло в принципі зробити там такі руйнації), хоч вже реакторів-самоварів аля РМБК давно не роблять, ефект від диверсії на АЕС, зрозуміло, потужніший, аніж на ГЕС чи "вітряках". Поляки ж мабуть не дурні (що відмовилися від кредитів і разом з тим різних сумнівних, м'яко кажучи, вимог мвф) і мабуть не байдужі до власної безпеки; і, будучи багатішими з нас, не граються у такі божевільні "зелені тарифи" як наші (не знаю як їх назвати) "державні" людці. (десь на тюбіку було відео: BLKVBmDO2-E можна довіряти чи не довіряти тому, про що там йдеться, але, як кажуть, "дивись, кому вигідно" - про накази на божевільні експерименти від кпсс, що такі були, мабуть сумніву немає ні в кого)
zРадио написав: Вообще то исходя из совокупного объема использования земельных, водных и ископаемых ресурсов, а также выбросов токсичных веществ в расчете на единицу электроэнергии, АЭС являются самым экологичным типом электростанции, превосходящим по полезности даже ветровые и солнечные.
На чем основано это, кроме домыслов и пророссийской риторики? Или вы считаете всех в мире идиотами? Как объяснить то что гугл выдает в материалах на эту тему? Я понимаю, что в прорашинском лобби все верят в то, что можно перевернуть в сознании людей все с ног на голову повторением подобного абсурда. Украина разве под влиянием рашинского лобби, его информационного пространства? Зачем этот бред на этом портале?
Сказочный персонаж
АЭС в Польше будут строить американская General Electric и японская Hitachi.
Читаем заглавие:"Польща побудує ще кілька атомних електростанцій" Читаем в тексте:"Нинішній уряд Польщі поки не дав остаточного схвалення цим планам" Т.е. вообще обсуждать нечего - "казала мазала" и заглавие неверное.
komp написав:Читаем заглавие:"Польща побудує ще кілька атомних електростанцій" Читаем в тексте:"Нинішній уряд Польщі поки не дав остаточного схвалення цим планам" Т.е. вообще обсуждать нечего - "казала мазала" и заглавие неверное.
И еще:
Зокрема, перша в історії країни АЕС може бути зведена в одному з населених пунктів на північний захід від Гданська – в Жарновці або Копаліно.
verano_porteno написав:Колись, кілька років тому і мені траплявся документ із мережі із ретельним доведенням ("статистика", "виміри", "цифри-розрахунки" тощо) того, що ядерна електроенергія є значно дешевшою, будучи також і чистішою у повному циклі переробки включно із цілком безпечним (чистим) захороненням-обробкою відходів. Щодо дешевизни взагалі немає ніяких сумнівів, особливо з огляду на те як "розвинені демократії" всіляко перешкоджають розвитку ядерної енергетики у "країнах що не розвиваються".
Найдешевша - вугільна, собівартість в Німеччині - один євроцент за кіловат-годину. Тільки закривають їх. Небезпечний атом, як не крути, тому відправиться слідом за вугіллям. Можна зробити так, щоб реактори не вибухали, можна, але ж можна і сонечну енергію зробити дешевою. І по другому шляху підуть з набагато більшою вірогідністю, ніж по першому.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Найдешевша - вугільна, собівартість в Німеччині - один євроцент за кіловат-годину. Тільки закривають їх. Небезпечний атом, як не крути, тому відправиться слідом за вугіллям. Можна зробити так, щоб реактори не вибухали, можна, але ж можна і сонечну енергію зробити дешевою. І по другому шляху підуть з набагато більшою вірогідністю, ніж по першому.
Мабуть 10 центів, а не один цент (за кВт*годину)? (Вугілля дорожче коштуватиме, з його теплотворною здатністю в кіловат-годинах) "Піде атом (за вугіллям)" - і туди йому й дорога, але "коли то буде"? Що значить "можна зробити"? ("дешеві сонячні", "дешевід літієві батарейки" тощо ?) Якби було можна, то мабуть робили б "уже вчора". Відомий американець молодець, звісно, що намагається зробити "дешеву електричну черепицю" на дахи, але чомусь вона таки досі дорога і мало хто поки-що спокусився на її придбання-встановлення. І різні "перовскітові" проекти поки-що тільки винаходять-розробляють. Всьому свій час; зокрема ті ж німці, після спаду переляку, "забили" на ті "злені тарифи" (які у них, "бідних", аж-но утричі менші за наші, "найзеленіші", "багатих") У Юрка (того що Сергія, миргородського винахідника), зібрано на його тюбік-каналі багато різних кейсів із застосуванням сонячної для обігріву (те, що реально працює, хоча теж не завжди дешево, і має надто тривалий час окупності) (дядько, до речі, має гору пропозицій, підкріплених його розрахунками, як те все вдосконалити-здешевити; в Українських умовах зокрема) але теж схоже більше на якесь майбутнє, з огляду на "незаразність" тих прикладів. Виглядає, однак, значно "зеленіше", аніж ("наше") "державне" божевілля, бо спирається на комерційний інтерес і самоокупність а не на корумпованість "політичної еліти" у "банановій республіці"
lapay написав:Найдешевша - вугільна, собівартість в Німеччині - один євроцент за кіловат-годину.
это при какой стоимости угля у вас получается 0,01 EUR/кВт*ч?
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