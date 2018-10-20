Польща побудує ще кілька атомних електростанцій

Дополняю анализом по украинским АЭС.
Источники - операционная и финансовая отчетность Энергоатома (ссылки внизу).
За 9 мес 2018 ситуация следующая:
- объем производства = 61,052 млрд кВт/ч
- себестоимость производства (операционная, без стоимости капитала и амортизации) = 24,189 млрд грн
- себестоимость производства (общая) = 28,566 млрд грн.
Итого себестоимость производства кВт/ч электроэнергии:
- операционная = 24,189 / 61,052 = 0,396 грн, или 0,0144 доллара
- полная = 28,566 / 61,062 = 0,468, или 0,017 доллара.
Это если не "мировой рекорд" по дешевизне производсва среди всех типов электростанций, то где-то очень близко к нему.
К слову, население в Украине платит по среднему тарифу 1,42 грн. Рентабельность продаж превышает 300%. А доля АЭС в общем потреблении составляет 55% (годовое производство АЭС 82 млрд, общее потребление 150 млрд).
Ситуация похожа на таковую на рынке газа - государственная монополия в сговоре с регулятором диктует рынку завышенные цены, чтобы частные производители (украинские олигархи) не имели проблем с реализацией на внутреннем рынке и не несли расходов, связанных с поставкой за рубеж. Проще говоря - чтобы эффективно стригли своих...